Счётчики с режимом экономии

Электросчетчик с пультом
– однофазный
– однотарифный
– дальность ДУ: 50 метров
Цена: 6500 руб.Подробнее
Наши экономичные счётчики внешне ничем не отличаются от обычных заводских. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сегодня счетчики меняют за счет абонента и они являются его собственностью. А замена наших счётчиков производится точно также, как и обычных заводских.Доставка и оплата
Модуль питается от системной платы счетчика, а значит различие потребления по фазам отсутствует.
На все запчасти мы даём гарантию до 5 лет и при любой неисправности починим Вашу поломку бесплатно.
Наши счетчики имеют 6 режимов экономии и запоминают последние настройки. После отключения электроэнергии режим не собьётся.
Мы не используем реле и пульты от китайской люстры. Электронный модуль управления позволяет работать бесшумно, а главное - долговечно
Мы не используем дешевые китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат до 10 лет.
Модуль питается от системной платы счетчика, как и сам счетчик - от трёх фаз одновременно, а значит различие потребления по фазам отсутствует.
Наши счетчики запоминают последние настройки. Вы можете быть уверены, что после отключения электроэнергии - режим не собьётся.
Наши счетчики не подвержены воздействию экстремальных температур.
К одному счетчику подходит только один пульт управления. Сигнал закодирован.
Мы не используем дешевые китайские детали. Все комплектующие высокого качества, прослужат от 10 лет.
Цена: 6500 руб.Подробнее
Цена: 6500 руб.Подробнее
Цена: 7500 руб.Подробнее
Цена: 8500 руб.Подробнее
Цена: 6500 руб.Подробнее
Цена: 7000 руб.Подробнее
Цена: 8000 руб.Подробнее
Цена: 6000 руб.Подробнее
Цена: 9000 руб.Подробнее
В нашей компании можно заказать счетчики с пультом управления, функцией экономии электроэнергии и качественными комплектующими. Доставляем продукцию бесплатно в Москве и других регионах России, оказываем помощь в установке, настройке оборудования.
Принцип действия счетчиков с режимом экономии заключается в корректировке частоты микропроцессора. Изменяется алгоритм считывания для снижения затрат на энергопотребление. Для корректной работы устройства необходима настройка пульта управления, которую выполняем в процессе установки и доработки.
Модернизированные счетчики окупаются за 2-12 месяцев эксплуатации в зависимости от типа помещения, расхода энергии. Оборудование легко монтируется, снабжено заводскими пломбами, визуально не отличается от стандартного.
В ассортименте нашей фирмы счетчики брендов:
Стоимость умного счетчика с пультом составляет 6 000 - 7 000 руб. Усовершенствованные модели можно купить за 13 000 - 16 000 руб. Предоставляем гарантию на оборудование до 5 лет. Получить консультацию и оформить заказ можно по телефону: +7 (960) 071-99-56. Заявки направляйте на email: econom-regim@yandex.ru.