Счётчики с режимом экономии

Наши экономичные счётчики внешне ничем не отличаются от обычных заводских. Вы можете поменять счетчик безо всякого повода. Никаких штрафов и иных видов ответственности за это не предусмотрено. Сегодня счетчики меняют за счет абонента и они являются его собственностью. А замена наших счётчиков производится точно также, как и обычных заводских.